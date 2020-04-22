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Göynük ve Gerede'de ufak çaplı sarsıntı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre öğleden sonra ilimiz Gerede ve Göynük merkezli iki küçük sarsıntı meydana geldi. Düşük büyüklükteki sarsıntılar herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı.

Göynük ve Gerede'de ufak çaplı sarsıntı

Haber: Ceylan Beykoz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre öğleden sonra 14.43'te Göynük ilçemiz Karaardıç köyünde yerin 5 kilometre derinliğinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 15.51'de ise Gerede ilçemiz Karapazar köyünde yerin 14.4 kilometre derinliğinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Göynük'te yaşanan sarsıntı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerinde yer almazken Gerede'de meydana gelen sarsıntı ise AFAD kayıtlarına yerin 7 kilometre derinliğinde 1.3 büyüklüğünde olarak geçti. Yaşanan ufak çaplı sarsıntılar herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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