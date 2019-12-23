Göynük ve Mengen’de kesinti

Haber: N. Halid Altundal

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle,

24 Aralık Salı günü ilimiz Göynük ilçesinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Sofu Ali Mahallesi, Hisarözü Köyü, Örencik Köyüçamlıca Köyü, Çubukköy Köyü, Kozcağız Köyü, Bozcaarmut Köyü, Arıkçayırı Köyü, Akçaalan Köyü, Yeşilyazı Köyü, Çubuk Gölbaşı Yaylası, Davlumbaz Yaylasında; saat 13.00 ile 17.30 arasında Örencik Köyü, Çubuk Köyü, Çubuk Gölbaşı Yaylasında; 25 Aralık Çarşamba günü ilimiz Mengen ilçesinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Türkbeyli Mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak.