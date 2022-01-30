Göynük yollarına “Orman”dan destek

Haber: Ceylan Beykoz

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, orman ekiplerinin, İl Özel İdaresinin koordinesinde kapanan köy yollarının açılmasında görev aldığı belirtildi. Açıklamada, Dedeler, Ağsaklar, Karaaliler, Tekirler, Sarılar, Dağşehler ve Dağ Hacılar köylerinde kar küreme çalışmalarının orman ekiplerince yapıldığı ifade edildi. Kapanan köy yollarının açılması için gece gündüz çalışan ekiplerin, bugüne kadar karla kapanan 300 kilometrelik köy yolunda çalışma yürüttüğü kaydedildi.