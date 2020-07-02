Göynük, yöresel ürünlerine sahip çıkıyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA Bolu) ile gerçekleştirilen ortak çalışma ve iş birliği sonucu ‘Göynük Dik Börek’ ve ‘Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı’ için tescil başvurusunda bulunuldu. İlçenin yöresel tatlıları arasında yer alan 'Göynük Dik Börek’ ’in ve ‘Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı’ için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi ve her iki yöresel tatlı ‘Coğrafi İşaret Tescili ’ alarak tescillendi.