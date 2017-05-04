Haber: Aysun BEYKOZ

Göynük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul öğrencilerine Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Neslihan Burcu Arslantaş, Psikolog Eda Kaya tarafından Cinsel İstismar konulu eğitim verildi. Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi Başkanı Seda Turpçu tarafından Çocuk Hakları konulu akran eğitimi verilerek Çocuk Hakları İl Komitesi tanıtıldı. Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın hazırlamış olduğu resimli hikaye kitapları Milli Egemenlik İlkokulu 1.sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Göynük Kaymakam Vekili Sayın Efecan Şahin'e, Göynük Belediye Başkanı Sayın Kemal Kazan'a ve Göynük İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Elaydın’a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.