Göynük’e dev GES yatırımı





Şirketten kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali’ne (GES) ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2020 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla, birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale getirildiği belirtildi. Bu kapsamda Aksa Göynük Enerji Üretim, 270 MW kurulu güce sahip olan Bolu Göynük Termik Enerji Santral sahası içinde karbon salımını azaltmak amacıyla 35 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralinin kurulması ve santralin hibrit dönüşümünün gerçekleştirilmesi kararını aldı” denilmişti.

Aksa Göynük Enerji tarafından yapılması planlanan Aksa Göynük termik enerji santrali yardımcı kaynak GES projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) raporu incelemesi tamamlandı.GES projesiyle ilgili inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bolu ili Göynük ilçesi sınırları içerisinde Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Aksa Göynük Termik Enerji Santrali yardımcı kaynak güneş enerji santrali için kurulu gücü: (38,0074 MWM / 38,0074 MWP / 35 MWE, 56,99 HA) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 12/10/2022 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

Aksa Göynük Enerji tarafından işletilen 270 MW kapasiteli Aksa Göynük termik enerji santraline yardımcı kaynak olarak kurulması planlanan 35 MW GES projesi yaşama geçirildiğinde toplam 305 MW üretim gücü ile bölge Türkiye’nin en önemli enerji üretim merkezlerinden birisi olacak.