Haber: Kasım ŞAHİN

İki dönemdir Ak Partiden Göynük Belediye Başkanlığına seçilen ve her iki dönemde de Göynük ilçe halkına büyük hizmetler veren, ilçe halkı tarafından sevilip sayılan Başkan Kemal Kazan, başarılı hizmet çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni hastane binasının yapımında büyük rol oynayan Başkan Kazan, hastanenin eski taş binasının mülkiyetinin kendi mülklerinden olduğunu belirterek; “İlçe Belediye binamız yeterli değildi. Hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla bizde bu eski binaya Belediye Hizmet binası yapmaya karar verdik. 6 ay içerisine kadar yeni yerimize geçeceğiz. Şu anda çalışmaları başlattık” dedi.

Yaptığımız bu özel röportaj sırasında İl Sağlık Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol ve yönetimde yeni hastane ziyaret etti. Başkan Kazan ile Sağlık İl Müdürü Demirkol hastanede bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundular.

Başkan Kazan, hastanenin diyaliz ünitesinin olmadığını ilçede 30’a yakın diyaliz hastasının zorluklarla merkeze gidip tedavi gördüğün ve bu konuda yardım talebinde bulunduklarını talep etti. İl Sağlık Müdürü Demirkol’da, Başkan’dan bir ay müsaade isteyerek bu konuyu en kısa zamanda çözüp, diyaliz hastalarına yardımcı olacaklarını dile getirdi. Ayrıca Hastaneye Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Hastanesi adı verildi.