HABER BÜLTENİ

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, Hacımahmut Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde yapılacak olan 25, 26 ve 191 Kod nolu yeni orman yolun ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı. Kış şartlarının yoğun olarak hüküm sürdüğü 110, 112, 113, 114 ve 115 nolu bölmeleri kapsayan 5 kilometrelik yeni orman yolunda, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Yol inşaatının yaz aylarında tamamlanacağı ve kış şartları bastırmadan hizmete alınacağı belirtildi.

Orman yangınları ve orman bakımları için hayati önem taşıdığı belirtilen orman içi yol yapımlarının periyodik olarak devam edeceği ve sezon içerisinde birçok bölgeye yol yapımı gerçekleştirileceği bildirildi.