Haber: Semih Baykal

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/12917 sayılı kararı ile hakkında Silahlı Terör örgütü Üyesi Olmak (FETÖ/PDY) suçundan yakalama emri bulunan (A.C.) isimli şahısı, Göynük ilçesi Hisarözü köyünde bulunan babasına ait ikametgahta yakaladı. Ayrıca ekipler, Göynük-HimmetoğIu nüfusuna kayıtlı, Şile Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/426 sayılı kararı ile haklarında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (FETÖ/PDY) suçundan yakalama kararı bulunan (S.S.) ve eşi (S.S) isimli şahısları Eskişehir ili Odunpazarı ilçesindeki adreslerinde yakalayarak adli makamlara teslim etti.