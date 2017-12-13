Haber: Ceylan Beykoz

Göynük İlçemizin İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde geçtiğimiz eylül ayında meydan gelen orman yangının da yaklaşık 150 hektarlık alan yok olmuştu. Yangının ardından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Şefliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında zarar gören bölgede kızılçam tohumlama çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tohumlama çalışmalarına İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Göynük Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Yüksel ve ilçede öğrenim gören öğrenciler katıldı. İlçede tarihinde gerçekleşen en büyük felaketlerden biri olan bu yangında zarar gören alanların yeniden hayat bulması için gerçekleştirilen tohumlama çalışmasının yanı sıra bazı bölgelerde de gelir getirici ağaçlandırma yapılarak yangında zarar gören alanın tamamen yeşillendirilmesi sağlanacak.