Göynük’te ahır yangını

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre ilimiz Göynük İlçesi Bulanık köyünde Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan’a ait olduğu öğrenilen ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ahırda bulunan hayvanlar yangından zarar görmeden kurtarıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 23:54