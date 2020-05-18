Göynük’te akıl almaz intihar

Haber: C. Kutay Aykan

Olay dün akşam saatlerinde Dedeler köyünde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ömer Arıkan, babasına ait av tüfeğiyle kendini başından vurarak hayatına son verdi. Silah sesini duyan gencin ailesi eve koştu. Çocuklarının cansız ve kanlar içindeki bedeniyle karşılaşan aile sinir krizi geçirdi. İntihar vakasının haber verilmesi üzerine olay yerine Göynük Cumhuriyet Savcısı giderek incelemelerde bulundu. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cansız bedeni savcı tarafından adli tıp kurumuna sevk edildi.

Ailesiyle birlikte oturduğu evde yaşamına son veren genç öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolu Abant Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim dalı morguna kaldırıldı. Jandarma intihar olayıyla ilgi soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:55