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02 Haziran 2017 Cuma
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    • Göynük’te artık çocukların da sözü geçecek

    Geçtiğimiz aylarda Dünya Sakin Şehirler Ağı’na dahil olan Cittaslow Göynük’te artık, çocuklar daha fazla söz sahibi. Çocuk hakları konusunda bilinçlenmenin arttırılması, çocukların sosyal hayata katılımının desteklenmesi ve kent yönetiminde karar süreçlerine dahil edilmeleri amacıyla Göynük Çocuk Meclisi kuruldu.

    02 Haziran 2017 Cuma 04:24
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    Göynük’te artık çocukların da sözü geçecek

    BASIN BÜLTENİ

    Çocuk Meclisi’nin Göynüklü çocukların kendileri ifade edebilmeleri ve yerel yönetimde söz sahibi olabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Göynük Belediye Başkanı ve İPEKBİR Başkanı Kemal Kazan, “Çocuklarımız, yaşadıkları kentin kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda değiştiğine şahit olacak, karar mekanizmalarında etkin şekilde rol alarak sosyal hayata katılımın önemini öğrenecek. Bu sayede değerlerine bağlı, kültürünü ve geleneklerini tanıyan, sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişen ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.

    “GÖYNÜK’TE SÖZ, BÜYÜKLERİN OLDUĞU KADAR ÇOCUKLARIN DA…”

    Göynük Çocuk Meclisi’nin, Sakin Şehir Göynük’te yeni nesillerin sosyal ve kültürel hayata katılımı konusunda atılan önemli adımlardan olduğunu ifade eden Başkan Kazan şunları söyledi:

    “Göynük, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarma bilinci nedeniyle Dünya Sakin Şehirler Ağı Cittaslow’a dahil oldu. Göynük, geçmişin zengin mirasından beslenen, canlı ve yaşayan bir kent. Yerel yönetim anlayışımızdaki bu çağdaş bakışın genç nesillerin, taze zihinlerin heyecanı ve düşüncelerinden beslenmemesi düşünülemez. Göynük Belediyesi olarak gençlerimizle düzenli buluşmalar gerçekleştiriyor, onların sorunları ve görüşlerini değerlendirme fırsatı buluyoruz. Çocuk Meclisi ile ‘Göynük’te söz, büyüklerin olduğu kadar çocukların da’ diyerek, geleceğimizin mimarı çocuklarımızı şehrimizin şekillenmesine dahil ediyoruz. 

    Göynük Çocuk Meclisi’nin amacı çocuk hakları ve sorumluluklarına ilişkin bilincin tüm halk nezdinde yaygınlaştırıldığı, çocukların haklarının gözetildiği ve çocukların birey olarak önemsendiği bir yerel yapının işlemesini sağlamak. Bu Meclis ile çocuklarımızın beklentilerini öğrenmeyi, kentimizi onların gözünden görebilmeyi, bu perspektiften yenilemeyi hedefliyoruz. Yaşadıkları kadim toprakların değerini anlayan, sahip oldukları tarihi, doğal ve kültürel mirası koruyup sürdürme isteğinde olan yeni nesillerin yetişmesi için yerel yönetim hakkında bilgilenme çok önemli. Çocuklarımız bu sayede aidiyet hissettikleri Göynükümüzü bilinçli şekilde sahiplenecek de. Bu meclis çocuklarımızın yaşadıkları kenti fikir ve düşünceleri ile değiştirebildiklerini görmelerini, önemsendiklerini hissetmelerini ve sosyal hayata daha özgüvenli şekilde katılmalarını sağlayacak.

    MECLİS 8-16 YAŞ ARASINDA 42 ÇOCUKTAN OLUŞUYOR

    Göynük Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Göynük Çocuk Meclisi kent genelindeki tüm yerleşim birimlerinden gelen 8-16 yaş arasındaki ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan ya da zorunlu eğitimini bitirmişse belirtilen yaş grubu içinde olan 42 çocuktan oluşuyor. Mahalle-köy çalışma birimlerinin çocuk temsilcileri, Meclis Salonu’nda düzenlenen oturumda yapılan oylama ile üyeliğe seçiliyor.

    Çocuk Meclisi, Göynük’ün sorunlarını ele alarak çözüm yollarını araştırıyor ve elde edilen sonuçları Belediye Başkanlığı’na rapor halinde sunuyor. Göynük Çocuk Meclisi’nin yetkileri arasında çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri bakımından gerekli görülen hizmetleri Belediye’den talep etmek, kültürel etkinlikler, forumlar düzenlemek ve kampanyalar yürütmek bulunuyor. 

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Aylarda, Dünya, Sakin, Şehirler

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