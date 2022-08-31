Göynük’te bulunan Rüzgar Enerji Santrali’nde 33 yeni rüzgar türbini kuruluyor

Haber: Ceylan Beykoz

Göynük ilçesi ve çevre ilçeleri sınırlarında yer alan Adapazarı Rüzgar Enerji Santrali, 33 yeni rüzgar türbini kuruyor.

Özel bir şirkete ait Bolu Göynük'e bağlı Mustanlar, Kaşıkçışeyhler, Kılavuzlar Köyleri; Taraklı'nın Tuzla, Dışdedeler, Uğurlu, Kemaller, Alballar Mahalleleri ve Akyazı'nın Hanyatak, Boztepe, Mansurlar Mahalleleri sınırları içerisinde hayata geçirilen Adapazarı Rüzgar Enerji Santrali Projesi’nde kapasite artırımı için çalışma başlatıldı.

BOLU’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK

Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı” yapılacak.

Bolu İli Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı ise, 15 Eylül’de Göynük’te bulunan Kaşıkçışehler Köy Konağı(Kaşıkçışehler İlkokulu)’nda saat 14.30’da yapılacak.