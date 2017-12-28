Haber: Semih Baykal

İlimiz Göynük İlçesinde O.K. adlı şahıs iddiaya göre yeni çalışmaya başladığı iş yerine ait kamyoneti çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Göynük İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri aracı ve şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Bilecik’in Osmaneli ilçesine kaçtığını tespitti. Osmaneli İlçe Jandarma Ekipleri ile hemen bağlantıya geçen ekipler, şüpheliyi ve aracı yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.