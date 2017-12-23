Haber: Aysun Beykoz

Göynük Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen panele, Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can, Bolu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Turan Cebeci, İlçe kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Panelde, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen tarafından Cevizin Beslenmedeki Yeri, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş tarafından Modern ceviz bahçesi, Abant İzzet Baysal üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Turan Karadeniz tarafından Cevizde çevirme aşısı konularında katılımcılara bilgiler verildi.