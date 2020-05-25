Göynük’te çevre katliamı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Merkeze 100 kilo metre mesafede bulunan Göynük İlçemize Bağlı Çatak Köyü kırsalında yer alan Çatak Barajı Gölet’inde meydana gelen balık ölümleri çevre halkını tedirgin etti. Aksa Enerjiye ait Termik Santralin su ihtiyacı için kullanılmak üzere 10 hektarlık alanda oluşturulan Çatak Barajı göletlinde yaşanan balık ölümleri çevre katliamına dönüştü. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar gölün her yerinde balık ölüsü bulunduğunu ve konunun tarım İl Müdürlüğüne iletildiğini belirttiler.

Gölün yakınlarında ikamet eden Eşref yılmaz isimli vatandaş ise, “ bayramın arife günü göl yüzeyinde ve çevresinde az sayıda balık ölüsü vardı. Şimdi ise her yer sazan ölüsüyle kaplandı. Ölen balıkların bazıları üç beş kiloluk dev sazanlar olunca çok tedirgin olduk. Balık ölülerini yabani hayvanları ve köpeklerin bile yemediğini gözlemledik. Dünde ilçe tarım elemanları gelerek incelemelerde bulundular. Bakalım sonuç ne olacak” şeklinde konuştu.

Haber merkezimiz köyde ve gölette son durumu öğrenmek için Çatak Köyü Muhtarı Mustafa Özgür’e telefon ile ulaşmaya çalıştı. Birkaç kez aradığımız Muhtar Özgür telefonumuzu açmadı ve geri dönüş yapmadı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 14:03