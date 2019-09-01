Göynük’te coşkulu kutlama

Haber: BMA

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü Göynük’te büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Saat 10.00’da Anıt Parktaki Çelen Sunma töreni ile başlayan program saat 20.30 da ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen Fener Alayı ile devam etti. Fener alayı sonrasında Zafer Bayramı kutlamaları saat 21.30 da Hamamönü Meydanında vatandaş ve misafirlerin yoğun katılımıyla devam etti. Programa Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İlçe Cumhuriyet Savcısı Furkan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Fehmi Tantan, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Fehmi Tantan ‘ın günün anlam ve önemini belirten konuşması sırasında Şehit ve Gazilerimiz anısına 19 pare silah atışı yapıldı. Devamında Göynük Sifyanlar Köyü Halk Oyunları ekibince Göynük Halk Oyunları gösterisi sergilendi. Sanatçı Mine Gez’in konseri ile devam eden program, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından düzenlenen havai fişek gösterisi ile sona erdi.