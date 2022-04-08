Göynük’te fırtına



Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Dün akşam saatlerinde Bolu’nun Göynük ilçesinde 106.2 kilometre hızında fırtına meydana geldi. Meydana gelen fırtınada, İlçe Merkezinde bazı kamu binalarının, ağaçların, evlerin çatılarının ve araçların zarar gördüğü tespit edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde Bolu AFAD Müdürü Cengiz Çavuş ve ekibi gelerek durum hakkında bilgi aldı. Yaşanan fırtınada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı tespit edildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri alan taramasına devam ederek, tehlikeli arz eden bölgelerde şerit çekti. Gece boyunca Göynük Belediyesi ve Göynük ilçe Müftülüğü anons sistemlerinden vatandaşlar uyarıldı.