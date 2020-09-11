Göynük’te geniş kapsamlı denetim

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçtiğimiz gün ülkemiz genelinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimi Göynük ilçesinde de Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş ve İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Başkan Yardımcısı Çetinbaş, Kaymakam Erdoğan ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge uyarınca ilçede bulunan iş yerleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerde esnaflar ve vatandaşlar kuralları uymaları konusunda uyarıldılar.