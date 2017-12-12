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12 Aralık 2017 Salı
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    • Göynük’te heyelan

    Bolu’nun, Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Köyü’nde meydana gelen heyelan felaketinde, 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 4 evde ise büyük çapta hasar oluştu.

    12 Aralık 2017 Salı 21:01
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    Göynük’te heyelan

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimiz Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyü’nde kar sularının erimesi sonucu dün gece toprak kayması meydana geldi. Heyelan, bölgede yeni yapılan bir termik santralin üretim alanının yakının bulunan köydeki, kamulaştırılmamış alanda meydan geldi. Heyelanda, Sadık Kaya’ya ait tek katlı ev yan yatarak kullanılmaz hale gelirken, 4 ev konutta büyük çapta hasar oluştu. Evlerde oturanların kısa sürede dışarı çıkarken, can kaybı yaşanmadı. Göynük Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede evlerde oturanların tahliye edilmesine karar verildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de elektrik bağlantısı kopan köye farklı hatlardan enerji sağlamak adına çalışma yaptı. Köyün içerisindeki yollarda da toprak kaymaları oldu. Köyün bulunduğu zeminde ufak çaplı kaymalar devam ederken, hafif hasar gören evlerin sahipleri, eşyalarını taşıdı.

    Köyde oturan Erol Aydın, "Dün gece saat 23.00 sıralarında ufak bir çatlak başladı. Daha sonra enerji kesintisi oldu. Daha sonra SEDAŞ ekipleri gelerek köyde önlem aldı. Hatlar kesildi. 20 saat falan enerjisiz kaldık. Yeni yeni elektrikler gelmeye başlıyor. Evler büyük zarar gördü. Yıkılan evin sahibi eşyalarını bile alamadan evi boşalttı. Girilmesi tehlikeli olan evler var. Heyelan önce yavaş yavaş olduğu için evler boşaltılmıştı. O yüzden herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Göynük, Ilçesine, Bağlı, Himmetoğlu

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