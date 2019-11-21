Göynük’te incelemelerde bulundular

Haber: N. Halid Altundal

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk ve Şube Müdürü Muvafık Kılıç ile birlikte geçtiğimiz gün Göynük’ü ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Tepe ve beraberindekiler ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulundular. Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör ve Göynük İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Yüksel’in de eşlik ettiği ziyarette Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe onarım, güçlendirme veya yıkım yapılacak okullarımız ve yapılan çalışmalar hakkında sahada bilgi aldı.