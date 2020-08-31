Göynük’te intihar

Haber: C. Kutay Aykan

Özkan D. isimli bir şahıs Göynük ilçesi Sofuali Mahallesinde bulunan bir işyerinde kendini asarak intihar etti. İş yerine gelen vatandaşlar Özkan D.’yi asılı halde görünce durumu hemen 112 sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hemen 112 Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Özkan D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özkan D.’nin cansız bedeni İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 14:36