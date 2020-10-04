Göynük’te kapsamlı çalışma

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, vatandaşlardan gelen talepler üzerine Fen İşlerine talimat verdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde tespit edilen noktalarda bakım ve onarım çalışmaları ile temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye ekiplerince yürütülen bakım onarım ve temizlik çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan toplu taşıma duraklarında tamirat ve boyama çalışmaları, dere ve sokak temizliği, kaldırım ve bordür onarım çalışmaları, covid-19 tedbileri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları ile su ve kanalizasyon arıza bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.