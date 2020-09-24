Göynük’te kenevir operasyonu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilimiz Göynük ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Edinilen bilgi sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri 22 Eylül Salı günü bir eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 30 kök kenevir bitkisi yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramada ise 300 gr kubar esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 57 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 53 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.