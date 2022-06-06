Göynük’te korkutan yangın

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yangın, ilimizin Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkiinde, akşamüzeri sıralarında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle giderek büyüdü. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören orman köylüleri, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda orman yangını kontrol altına alındı, bölge halkı rahat bir nefes aldı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, gelen ihbarın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, müdahalede bulunulan yangının kontrol altına alındığını, çevre illerden de destek istendiğini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta yine Göynük ilçemizde 8 hektarlık çam ormanı yanarak kül olmuştu.