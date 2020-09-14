Göynük’te koronavirüs toplantısı

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde koronavirüsle mücadelenin aralıksız sürdürülmesi adına İlçe Kaymakamlığı ve Belediye tarafından “Koronavirüs Tedbirleri” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş da katıldı. Belediye Salonunda düzenlenen toplantıda İlçe merkezi ve köy muhtarları bilgilendirildi. Toplantıda muhtarlara koronavirüs hakkında alınması gereken önlemler ile İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere ilişkin detaylı bilgi verildi.