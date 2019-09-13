Göynük’te panayır başlıyor

Haber: BMA

Tarihi ve kültürel özellikleri ile turizm açısından çekim merkezi haline gelen Sakin Şehir Göynük, geleneksel panayıra hazırlanıyor. Göynük Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Geleneksel Göynük Panayırı’nın 10-14 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Panayır kapsamında belediye meydanına lunapark kurulacağı belirtilirken Panayır Alanı ise Orhan Çalış Caddesi üzerinde kurulacak.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise, düzenlenecek panayıra tüm Bolu halkını davet etti.