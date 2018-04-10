Çalışma yapılacak sahalarda deneme alanları alınıp çıkacak ve kalacak ağaçlar işaretlenerek hektardaki servetin hesaplandığı, Karaçam ve Kızılçam türlerinde yapılan çalışmalarda ağaç türlerinin biyolojileri ve ekolojik istekleri de göz önünde bulundurularak hasta yaralı cılız ölmüş fena şekilli sıkışık olanların işaretlenerek sahadan çıkartıldığı belirtildi. Ayrıca teknik personelin meşcere içinde kolay dolaşabilmesi, işçilere çalışma kolaylığı sağlaması, çıkacak ürünlerin meşcere elemanlarına zarar vermeden saha dışına çıkarılması, yangına ulaşma ve müdahalede kolaylık sağlaması içinde meşcere içerisinde bakım patikaları açıldığı bildirildi. Tüm bu çalışmalarla İşletme Müdürlüğün Lif-Yonga tahsislerinin büyük oranda karşılanacağı ifade edildi.
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