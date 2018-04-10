banner133

banner128

10 Nisan 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Göynük’te sıklık bakımı çalışmaları devam ediyor

    Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Alançayı Orman İşletme Şefliği 2018 yılı programında yer alan 23 nolu bölmede sıklık bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    10 Nisan 2018 Salı 15:36
    Bu haber 53 kez okundu
    Göynük’te sıklık bakımı çalışmaları devam ediyor
    Haber: Aysun Beykoz

    Çalışma yapılacak sahalarda deneme alanları alınıp çıkacak ve kalacak ağaçlar işaretlenerek hektardaki servetin hesaplandığı, Karaçam ve Kızılçam türlerinde yapılan çalışmalarda ağaç türlerinin biyolojileri ve ekolojik istekleri de göz önünde bulundurularak hasta yaralı cılız ölmüş fena şekilli sıkışık olanların işaretlenerek sahadan çıkartıldığı belirtildi. Ayrıca teknik personelin meşcere içinde kolay dolaşabilmesi, işçilere çalışma kolaylığı sağlaması, çıkacak ürünlerin meşcere elemanlarına zarar vermeden saha dışına çıkarılması, yangına ulaşma ve müdahalede kolaylık sağlaması içinde meşcere içerisinde bakım patikaları açıldığı bildirildi. Tüm bu çalışmalarla İşletme Müdürlüğün Lif-Yonga tahsislerinin büyük oranda karşılanacağı ifade edildi.

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Orman, İşletme, Müdürlüğü, Alançayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NEREDESİN DERCESİNE
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL - METEHAN VE HAKAN’DAN ÖZÜR
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yaşamak İz Bırakmaktır
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA“ BİLİMLERİN GERÇEK ARAYIŞLARI VE KULLANDIKLARI METODLAR”PROJESİNDEN…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İŞTE O BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu LAFTA, BİZ EN İYİSİYİZ AMA… !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel OHAL’den memnunuz(!)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner137

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124