Göynük’te silahlı saldırı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Göynük İlçesi Kozcağız Köyü mevkiinde önceki gün meydana gelen olayda Sakarya plakalı araç ilçe yolunda seyir halindeyken zorla durduruldu. Aracı durduran ve üç kişi olduğu belirtilen zanlıların otomobilin camlarını kırdığı ve kaportasına ağır hasar verdiği öğrenildi.

Göynük’te inşaat ustası olarak çalışan Hasan K.’nin kullandığı 54 ABY 716 plakalı özel otomobil ilçe çıkışında Hasan K.’nın oğlu ve iki akrabası tarafından durdurulmaya çalışıldı. Durmak istemeyen sürücüye av tüfeği ile ateş açarak otomobilin durmasını sağlayan zanlılar Hasan K.’yı araçtan indirerek öldüresiye darp etti. Olayda kolu ve kaburgası kırılan Hasan K. Öldü diye bırakan oğul E.K. hırsını alamayarak bu sefer babasının otomobiline yöneldi. Sopalarla otomobili hurdaya çeviren zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine ulaşan Göynük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri olay yerini incelemeye alırken, Ağır yaralı olan araç sürücüsü ise Göynük İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi tamamlanan ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan araç sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Öte yandan seyir halindeki otomobile ateş açarak durduran kişinin ise Hasan K.’nın önceki eşinden olan ve Göynük’te yaşamayan 27yaşındaki oğlu E.K. ve akrabaları olduğu belirlendi. Olayın birkaç saat sonrasında yakalanan zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.