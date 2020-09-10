Göynük’te tedbirler sıkı tutuluyor

Haber: BMA

Koronavirüsün ilimizde ektisini artırmaya başlaması ile birlikte Göynük’te de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlar sık sık uyarılmaya başlandı. Belediye tarafından yapılan uyarıda, “İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu ek genelgeyle ülkemiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda ‘Maske Takma Zorunluluğu’ getirilmiştir. “Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise yaptığı açıklamada, “Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Göynük Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi alarak bir bir uygulamaya başladık. Bu kapsamda ilçemizde belirlenen program dahilinde kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri neticesinde Bakanlıklarımızca alınan tek tedbirlerin de uygulanması için Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz ile birlikte koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kontrollü sosyal hayat önlemleri kapsamında ilçemiz genelinde özellikle kafe, restoran, çay bahçeleri, cadde ve sokaklarda başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi için uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanız başta kendi sağlığımız olmak üzere aile ve toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.