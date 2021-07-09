Göynük’te teknik gözlem yapıldı



Haber: Aysun Beykoz

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur incelemelerde bulunmak, 2020 yılında Tekirler Ormanlarındaki doğal gençleştirme ve genç meşcere sahaları ile İbrahimözü Ormanındaki kızılçam endüstriyel plantasyon sahasında yapılan uygulamaları yerinde görmek üzere Göynük’e geldi. Burada inceleme ve denetimler yapan Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur’a Silvikültür Dairesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu ve İşletme Müdürü Yüksel Özcan eşlik etti.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 22 Orman Mühendisinin de hazır bulunduğu teknik heyete, yapılan uygulamalar hakkında İşletme Şefleri Ünal Kahveci ve Kadir Yayla tarafından genel bir bilgilendirmenin ardından sahada teknik gözlem yapıldı.

Teknik gözlem sonrası Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur, Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün ve Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu’ndan oluşan teknik heyet, 2020 yılında gerçekleştirilen tabii gençleştirme uygulamaları ile ilgili silvikültürel değerlendirme yaptı.

Sahalarda yapılan tohumlama kesimlerinin büyük oranda silvikültür uygulama esaslarına uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Karaçam tabii gençleştirme sahalarında hazırlama kesimlerinin ağaçların tohum tutması, tohumlama kesimlerinin ise tohum dökmesi dönemlerini kapsadığı bu nedenle tohumlama kesimlerinde dökülecek tohumların çimlenme ortamının hazırlanmasının amaçlandığı ve aynı yaşlı ormanların oluşması için yapıldığı belirtilerek önemli tavsiyeler ve hatırlatmalarda bulunuldu.

Sıklık bakımı ve ilk aralama gibi genç meşçere sahalarında yapılan değerlendirmelerde ise sıklık ve ilk aralama bakım uygulamalarının ormanların hem ekolojisinehemde ekonomisine olumlu katkı yaptığı, gençleştirilen ormanlarda zamanında yapılacak doğru silvikültürel müdahalelerin ormanların verim yüzdelerini ve devamlılığını etkilediği vurgulanarak silvikültür bakımların zamanında ve yeteri kadar uygulanmasının önemi belirtildi.

Arazi denetiminden sonra İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen toplantıda silvikültür bakımlarının üretim ve pazarlamayı nasıl etkilediği, kozalak, tohum, fidan, gençlik ve sıklık bakımlarının verimli orman oluşumuna nasıl etki yaptığı anlatıldı.