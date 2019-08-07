Göynük’te TOKİ kuraları çekildi

Haber: BMA

İlimiz Göynük Çeşme Mahallesi Kabakulakaltı mevkiinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 79 konuttan oluşan Göynük 2. Etap TOKİ Toplu Konut Projesi hak sahibi belirleme kurası Belediye Salonunda Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Başkan Yardımcı Samet Çetinbaş ve TOKİ yetkililerinin katılımı ile noter huzurunda gerçekleşti.

Kuranın ilk çekilişini gerçekleştiren Başkan Ahmet Çankaya 2+1 ve 3+1 konuttan oluşan projede konut sahibi olmaya hak kazan vatandaşları tebrik ederken, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Projede konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söylediler. Vatandaşlar ayrıca, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yatay şehirleşmeyle hayata geçen 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu Göynük’te inşa edilecek toplam 79 konutun 47’si 2+1, 32’si de 3+1 planda olacak.

Proje kapsamında alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 533 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 1.070 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuluyor.