Haber: Kasım Şahin

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ilimiz Göynük ilçesinde 12 Temmuz’da üst üste depremler meydana geldi. İlk sarsıntı Kuyupınar köyünde saat 13.05’te yerin 27.7 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde oldu. İkinci sarsıntı ise Aşağıkınık köyünde 8 dakika sonra saat 13.13’te yerin 26.9 kilometre derinliğinde 1.2 şiddetinde oldu. Son sarsıntı ise yine Aşağıkınık köyünde 13.16’da yerin 7.1 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde meydana geldi.