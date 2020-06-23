Göynük’te üst üste iki sarsıntı

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre ilimiz Göynük ilçesinde üst üste iki sarsıntı meydana geldi. Kandilli verilerine göre merkez üssü Himmetoğlu köyü olan sarsıntıların ilki saat 12.44’te yerin 12.4 kilometre derindiğinde 1.9 büyüklüğünde meydana geldi. İkinci sarsıntı ise 2 dakika sonra yerin 8.7 kilometre derinliğinde 1.7 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Himmetoğlu ilimizde sarsıntıların en çok olduğu merkezlerden olarak dikkat çekiyor.