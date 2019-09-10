Göynük’te uyuşturucu operasyonu

Haber: C. Kutay AYKAN

Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuzköy mevkiindeki ormanlık alana 78 kök dişi Hint keneviri eken iki kardeşi tespit etti. Yapılan araştırma sonrası 2 kardeşin Sakarya iline bağlı Taraklı ilçesi nüfusuna kayıtlı şahıslar olduğu belirlendi. Ormanlık alana dişi Hint keneviri ekerek, yakalanmayacaklarını düşünen Hakan Ç. ile kardeşi Gökhan Ç. baltayı taşa vurdu. Bir ihbarı değerlendiren Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuzköy mevkiinin ormanlık alanlarında araştırma başlattı. Yapılan araştırma da ağaçların sık olduğu ormanlık alanda 78 kök dişi Hint keneviri bulundu.Gözlerden uzak olan ormanlık alana ekilen 78 kök dişi Hint kenevirleri topraktan sökülerek, komutanlığı götürüldü. Araştırmalarını derinleştiren Göynük Jandarmanın deneyimli komutanları, 2 kardeşin Sakarya iline bağlı Taraklı ilçesinde oturduklarını tespit ederek, Taraklı ilçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ormanlık alana 78 kök dişi Hint keneviri eken Hakan Ç. ile kardeşi Gökhan Ç. gözaltına alındılar. 2 kardeş Göynük Jandarma’da alınacak ifadelerin ardından Savcılığa sevk edilecekler.