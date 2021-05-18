Göynük’te yardımlar devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Göynük Vefa Sosyal Destek Grubu yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlar ve Tam Kapanma Döneminde oluşturulan VEFA Sosyal Destek Gruplarına 155, 156, 112 ve kurum telefonlarından ulaşan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Göynük Kaymakamlığı, VEFA Sosyal Destek Grubunun 1 ayda vatandaşlarına sağladığı desteği duyurdu.

Yapılan yardımlara göre, 99 aileye 66 bin 750 lira nakdi yardım, 24 aileye 15 bin 600 lira şehit ile gazi yakınları, öksüz ve yetimlere gıda yardımı , 192 aileye 24 bin lira ayni gıda yardımı, 23 aileye 28 bin lira pandemi sosyal destek yardımı ve 134 aileye 148 bin lira tam kapanma yardımı yapılmıştır.

Göynük Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden toplam 2033 haneye 282 bin lira yardım yapıldığı bildirildi.