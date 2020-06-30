Göynük’teki balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Merkeze 100 kilo metre mesafede bulunan Göynük ilçesine bağlı Çatak köyü kırsalında yer alan Çatak Barajı Göleti’nde yaklaşık bir ay önce meydana gelen balık ölümleri ile ilgili olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat açıklamalarda bulundu. Aksa Enerjiye ait Termik Santralin su ihtiyacı için kullanılmak üzere 10 hektarlık alanda oluşturulan Çatak Barajı göletlinde yaşanan balık ölümlerinin su kirliliğinden olmadığını belirten Murat “Alınan numuneler ve yapılan araştırmalar neticesinde zehirlenmeye rastlanmadı. Sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Burası zaten balık yetiştirmek amaçlı kullanılan bir gölet değil. Firmanın termik santralinin su ihtiyacını karşılamak için kullandığı bir gölet. Son gelen sonuçla birlikte zehirlenmeden değil oksijen yetersizliğinden dolayı olmuş olabilir diyoruz” şeklinde konuştu.