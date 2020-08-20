Göynük’ten anlamlı teşekkür

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çubukgölü karayolu üzerinde yol kenarına Göynük Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sağlık Çalışanları adına çeşme inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Göynük’ün turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Çubukgölü güzergâhı üzerine inşa edilen bu çeşme ile su kaynaklarının değerlendirilmesi, yöre halkının ve güzergâhı kullanan ziyaretçilerin faydalanmasının amaçlandığını belirten İşletme Müdürlüğü yetkilileri aynı zamanda yurdumuzda ve dünyada yaşanan pandemi sürecinde Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının fedakârca ve hatta kahramanca verdiği mücadeleyi hatırlatmak istediklerini ifade etti.