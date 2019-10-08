Göynük’ten Yemekli Kutlama

Haber: Volkan Yılmaz

3 maçta aldığı 5 puanla yoluna namağlup devam eden temsilcimiz Göynük Belediyespor başarısını akşam yemeğinde kutladı. Göynük Belediyesporlu oyuncular ve teknik kadro Bartınspor maçında alınan 1-1’lik sonucun ardından akşam yemeğinde buluştu. Maç sonrası yöneticiler, Kulüp Başkanı ve Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Remzi Armağan’ın katılımıyla gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya geldi. Temsilcimiz 5 puanla ilk kez yer aldığı ligde 4.sırada yer alıyor.