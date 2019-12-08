Göynük’ü İzmir’de tanıttılar

Haber: BMA

İlimizin tarihi güzelliği ile uğrak yerlerden olan ve Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Göynük’ün turizm alanında ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını daha da arttırmak ve geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir’deki fuara katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık A.Ş. (İZFAŞ) ortaklığıyla düzenlenen; 43 ülkeden bin 284 farklı firmanın katıldığı Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında Göynük Belediyesi açtığı standlarla yerini aldı. Fuarda ziyaretçileri Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, eşi Vasfiye Çankaya, Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş eşi Sedef Çetinbaş ve Belediye Yazı İşleri Personeli Onur Alcan karşıladı.

“GÖYNÜK’ÜMÜZÜN TANITIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Başkan Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden bu yana yerel, ulusal, ve uluslararası birçok platformda Göynük’ümüzün tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 'Travel Turkey İzmir'de de ilçemizin destinasyonlarını, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile yöresel ürünlerimizi ziyaretçilere, acente ve kuruluşlara tanıtmaya çalışıyoruz. İzmir ve çevre illerde yaşayan tüm Göynük sevdalılarını standımızda ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Fuarda BAKAB çatısı altında yer almamızı sağlayan BAKAB yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Cumartesi günü sona eren olan fuarda Göynük standını Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İzmir Bolulular Derneği Başkanı Dost Benli ve dernek üyeleri başta olmak üzere İzmir ve civar illerde yaşayan Bolu ve Göynüklü vatandaşlar ziyaret etti.