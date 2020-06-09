Göynük’ün bin derde deva mahsülü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerinden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Demir bakımından zengin yönüyle, demir eksikliği anemisinde tavsiye edilir. Antioksidan özelliği sayesinde, toksin maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. Yapısında bulunan potasyum minerali, vücutta ki sodyum-potasyum dengesini düzenleyerek tansiyonu düzenler. İçeriğinde bulunan quersetin ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı vücudumuzu koruduğu bilinmektedir. Enginarda bulunan ‘sinarin’ adlı madde, kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Yüksek lif yapısı, kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir. Şeker hastaları için zeytinyağlı veya etli yapılmış enginar yemeği, beslenme kalitesini güçlendirir. Şeker kontrolünde olumlu etki göstermektedir. Sigara içen bireylerde vücutta biriken nikotin seviyesinin azalmasına yardımcıdır. 100 gr pişmiş enginar 53 kaloridir. Düşük kalorisi nedeniyle kilo vermek isteyen bireylerin tercih ettiği sağlıklı besinler arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

İlimizde özellikle Göynük ilçemizde ağırlıklı olmak üzere 1000 tonun üzerinde enginar üretimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Enginarın ne denli önemli bir ürün olduğu vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:25