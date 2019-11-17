Göynük‘ün coğrafi işaretlerini tanıttılar

Haber: BMA

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ilimizin kültür turizmi açısından uğrak yerinden olan Göynük’te, belediye ilçenin tanıtımını daha geniş alanlarla yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Göynük Belediyesi geçtiğimiz Cuma günü Safranbolu’da düzenlenen bir çalıştaya katıldı. Düzenlenen çalıştay ile alakalı Göynük Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu ilinin ilk tescilli coğrafi işaretli ürünü 'Göynük Tokalı Örtmesi ve Göynük Bombay Fasülyesini' tanıtmak üzere Safranbolu’dayız. Belediye Başkan Yardımcımız Samet Çetinbaş, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ve Geleneksel Ürünler Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) tarafından geçtiğimiz Cuma günü Safranbolu’da düzenlenen ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması’ konulu çalıştaya katıldı. Çalıştay kapsamında Coğrafi İşaretli ürünlerin gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliğinde tescillenme çalışmalarına esas olmak üzere Karadeniz Bölgesinde tescillenen ürünler, başvuru sürecinde olup henüz tescillenmeyen ürünler ile bölgede coğrafi işareti alınabilecek potansiyel ürünlerin tespiti ve tescilli ürünlerin denetimleri ile hukuki hak ve sorumlulukları açısından BAKAB üyesi belediyelerin ve diğer katılımcıların bilgilendirmesi hedefleniyor.”