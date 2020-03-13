Göynük’ün dokusuna uygun taş kaplama

Haber: BMA

Göynük Belediyesi ekipleri ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın talimatı ile belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cuma Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde bazalt küp taş döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Göynük’ün tarihi dokusuna uygun taş kaplama çalışmaları sonrası ilçenin çehresi de değişmeye başladı.

Öte yandan belediye ekiplerinde ilçe merkezi genelinde yol süpürme ve temizlik araçları ile cadde ve sokak temizlikleri de devam etti. Belediyeden yapılan açıklamada ilçenin daha temiz bir görünüme kavuşturulması adına çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceği belirtildi.