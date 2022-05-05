Göynük’ün Tarihi Dokusuna Yoğun İlgi

Bolu'nun Göynük ilçesi'ndeki Tarihi Osmanlı kasabası , Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Göynük’ün Tarihi Dokusuna Yoğun İlgi

Haber: Uğur Balaban

Bolu'daki önemli inanç turizmi noktalarından biri olan, zengin kültürel ve tarihi değerlere sahip Göynük, her dönem ziyaretçilerin uğrakmekanları arasında yer alıyor. Bayram tatilinde ilçeye gelen tatilciler, İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin türbesine ziyarette bulunarak dua ediyor. Ziyaretçiler, Osmanlı mimarisinin hakim olduğu tarihi konaklarla süslü sokaklarda gezinti yaparak yöresel ürünler alıyor. İlçenin en yüksek kesiminde bulunan Zafer Kulesi'ne de çıkan vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor

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