Göynük’ün yangın gözetleme kulesi olacak

TRT'nin Göynük bölgesine yayın yapması için 1991 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca Dağ Şeyhleri Köyü Koru Kayası Erenler Tepesi'ne inşa edilen verici istasyonun tahsisi kullanılmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

İstasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bırakıldı. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü de Erenler Tepesi'nin konum itibarıyla geniş alanı gözetleyebildiğini tespit ederek rapor hazırladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, hazırlanan rapora istinaden istasyonun yangın gözetleme kulesine dönüştürülmesi için çalışma başlattı.

Gerekli tamir, bakım ve onarım çalışmalarının yaz mevsimine kadar tamamlanması planlanıyor.