Göynük’ün yolları tertemiz olacak

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın girişimleri ile ilçe merkezinde şehir içi yol süpürme ve temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere traktörle çekilir tip yol süpürme aracı belediyeye kazandırıldı. Aracın belediyeye kazandırılması sonrası Başkan Ahmet Çankaya temizlik çalışmalarına hemen başlanılması talimatı verdi. Süpürme aracı ilçe merkezinde ana yollarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye başladı.

“İLÇEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Başkan Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada, “Daha temiz bir çevre ve vatandaşlarımıza kaliteli yaşam alanları sunmak için belediyemiz araç filosuna kattığımız ‘traktörle çekilir tip yol süpürme aracının’ ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.