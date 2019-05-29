Göz göre göre kırmızı ışık ihlali

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan’ın bizzat katıldığı uygulamada şaşkınlık yaratacak olaylar yaşandı. Bazı sürücülerin ve yayaların kırmızı ışık yanmasına rağmen geçiş yapması tek tek kamera kayıtlarına alındı.

Uygulama hakkında bilgiler veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan; “Saat 11:00 ile 13:00 saatleri arası bir ekip YSE ışıklı kavşağında bir ekip şehitler caddesi istikametinde bir ekip de sanayi kavşağı istikametinde olmak üzere ihbarlı kamera kayıtlı yayalara ve araç sürücülerine kırmızı ışık uygulaması yapılmış uygulama esnasında toplamda 30 araç ve sürücüsü incelenmiş olup 11 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yaptığından yüzüne karşı 2.585 TL. 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 4.036 TL. 1 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan 108 TL. 2 araç sürücüsüne muayenesini yaptırmamaktan 470 TL. 1 araç sürücüsüne ön cam filmi kullanmaktan 235 TL idari para cezası uygulanmış olup toplamda 7.434 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ramazan Bayramı öncesi yapılan bu uygulama bayram sonu ve sonrasında da devam edecektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 12:59