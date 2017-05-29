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29 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Göz gözü görmüyor

    TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor. Güzergâhta görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, zaman zaman etkisini artıran yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 08:34
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    Göz gözü görmüyor

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bolu Dağı Polis Evi, Bolu Dağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkileriyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Bölgede sağanağın yanı sıra zaman zaman da sis etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı bölümünde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

    Öte yandan Bolu ve Düzce illerinin Bolu Dağı kesiminde bulunan yerleşim merkezleri ve köylerinde etkisini arttıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Anahtar Kelimeler: TEM, Otoyolu, D-100, Karayolunun, Bolu

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