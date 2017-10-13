Haber; ESRA ÖZTÜRK

Önceki gün İzmit’in en işlek yerlerinden olan Fethiye Caddesi'nde ofisine gelen Serhat Abdullah S. isimli zanlı tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazına Kocaeli Cumhuriyet Başsavsıcı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça ve Geredeli’nin çok sayıda yakını katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Samim Geredeli’nin cenazesi kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.